Пекин, 11 июня, 2019, 06:42 — ИА Регнум. Более 1,42 млн жителей провинции Цзянси так или иначе пострадали из-за проливных дождей, вызывавших паводки в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Ливень

Сильнейшие ливни накрыли девять городов провинции, вызвав там наводнения. 135 тыс. человек были вынуждены покинуть свои жилища. К 9:30 по местному времени 10 июня стало известно о том, что 110,5 тыс. гектар зерновых были затоплены, 10,8 тыс. — уничтожены. В то же самое время 715 жилых домов смыто мощными потоками, 313 домов получили сильные повреждения.

Прямой экономический ущерб от разгула стихии оценивается властями в 2,65 млрд юаней или $383 млн. Местное бюро по чрезвычайным ситуациям выделило 800 раскладушек, 1 тыс. палаток и 1 тыс. бамбуковых циновок пострадавшим районам. Также ведутся поставки питьевой воды, пищи и одежды всем нуждающимся.

Как сообщало ИА REGNUM, паводки и наводнения, вызванные мощными ливнями, затронули и южные китайские региона — провинцию Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономный район. Сотни тысяч людей пострадали, есть и погибшие.