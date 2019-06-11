Казань, 11 июня, 2019, 06:31 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии обнародовал подробности некоторых сделок депутата Госсовета Татарии, бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина и его супруги Лидии, которые вызвали сомнения у кредиторов и финансового управляющего бывшего банкира. В рамках банкротного дела выяснилось, что несовершеннолетним детям депутата шесть объектов недвижимости были подарены матерью спустя шесть дней после возбуждения уголовного дела в отношении Роберта Мусина. При этом от имени детей выступал сам Роберт Мусин, а спорное имущество было приобретено в период брака и являлось совместно нажитым. Сделку признали недействительной, имущество вернётся в конкурсную массу банкрота, если вердикт суда не будет оспорен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Богиня правосудия Фемида

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Напомним, с осени 2016 года у «Татфондбанка», где республика владела долей более 40%, начались финансовые сложности. Уже с середины декабря 2016 года в банке регулятором была введена временная администрация, но разрешить ситуацию не удалось — в начале марта 2017 года ТФБ лишился лицензии, а в апреле был обанкрочен. Конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» инициировал иск о банкротстве бывшего главы правления банка, депутата Госсовета РТ Роберта Мусина, который сохраняет мандат до сих пор, несмотря на то, что является фигурантом уголовного дела на 21 эпизод, где ущерб уже превысил 50 млрд рублей. Мусин после процедуры реструктуризации долгов был признан банкротом, а в деле обнаружились сомнительные сделки, в частности, дарения имущества несовершеннолетним детям бывшего банкира. Эти сделки были оспорены кредиторами, главным из которых является ТФБ, уже заявивший более 20 млрд рублей ущерба от действий бывшего руководителя.

Стали известны некоторые подробности спорных сделок. В ходе судебных заседаний выяснилось, что жилой дом площадью 1 379,4 кв. м, пять участков земли от 772 до 2 638 кв. м в селе Большие Ключи Зеленодольского района Татарии были подарены несовершеннолетним дочерям Роберта Мусина спустя шесть дней после возбуждения уголовного дела, фигурантом которого он стал. Дело возбудили 16 февраля 2017 года, а сделка дарения дорогостоящего коттеджа и пяти участков девятилетним девочкам была осуществлена 22 февраля. Посёлок, где расположено имущество, относится к премиальному классу.

В определении суда уточняется, что спорное «недвижимое имущество приобретено ответчиком в период брака с Мусиным Робертом Ренатовичем и являлось общей собственностью супругов».

"Мусина Лидия Николаевна при совершении спорной сделки распорядилась, в том числе, и долей в общем имуществе супругов, принадлежащей должнику — Мусину Роберту Ренатовичу. Как видно из оспариваемого договора, представленного в реестровых делах на объекты недвижимости, Мусин Р.Р., как законный представитель своих несовершеннолетних детей: Мусиной Я.Р. и Мусиной Р.Р. (одаряемые) с одной стороны, и Мусина Л.Н. (даритель) с другой стороны заключили договор дарения от 22.02.2017 г. вышеприведенного недвижимого имущества. Таким образом, по указанной сделке имущество, являющееся общей собственностью супругов, было безвозмездно отчуждено заинтересованным лицам (дочерям) сразу после возбуждения уголовного дела 16.02.2017 года в отношении должника Мусина Р.Р. и за полгода до принятия судом заявления о признании должника банкротом», — уточняется в результативной части определения суда.

Ранее был признан недействительным и договор дарения дорогостоящих апартаментов в Казани общей площадью более 520,98 кв. м и парковки на 39 кв. м. Оба объекта также были подарены родителями своим малолетним дочерям после возбуждения уголовного дела.

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