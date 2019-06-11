ЕС решил спасти ВТО, Киев – продолжить войну в Донбассе: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 июня, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Новая власть Украины не отказывается от войны в Донбассе;
- Силуанов рассказал, почему падают реальные доходы граждан России;
- ЕС предложил альтернативу для спасения ВТО;
- В России штрафы будут учитывать доход нарушителя;
- В Ташкенте разворована бронза на «Братских могилах».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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