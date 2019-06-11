Вашингтон, 11 июня, 2019, 05:56 — ИА Регнум. Обучение турецких пилотов навыкам пилотирования на американских истребителях-бомбардировщиках F-35 прекращено, сообщает Reuters.

U.S. Air Force Истребитель F-35

Проводилось обучение в штате Аризона на авиабазе Люк ВВС США. В Пентагоне пояснили, что пилотов перестали обучать «из-за политики Анкары».

Напомним, Вашингтон занимается устранением Анкары из совместной программы, в рамках которой Турция должна была приобрести партию F-35, а её пилоты — пройти обучение в США.

Вашингтон грозился лишить пилотов обучения и не продавать Анкаре истребители, если Турция не откажется от покупки российского зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».

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