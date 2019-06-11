Хабаровск, 11 июня, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Совместные российско-лаосские учения танковых подразделений пройдут в 2019 году, с российской стороны в них примут участие военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), сообщает пресс-служба ВВО.

Hargi23 Танк Т-90

Сообщается, что совместные учения получили название «Ларос-2019». Они пройдут в декабре 2019 года на территории Лаоса. Решение о проведении совместных маневров было принято в ходе конференции с представителями минобороны Лаоса.

Отмечается, что на конференции стороны также определили тему, цели и основные этапы маневров. Основная цель учений — укрепление военного сотрудничества между странами, в том числе по вопросам борьбы с международным терроризмом. Заключительная конференция по организации и подготовке учений пройдет в Чите осенью 2019 года.