Манагуа , 11 июня, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Власти Никарагуа объявили об освобождении 50 участников попытки государственного переворота в 2018 году, сообщает агентство Reuters.

Voice of America Никарагуанский протест

По данным МВД Никарагуа, выпущенные 50 человек были арестованы за преступления против общественной безопасности. Также власти страны планируют выпустить еще группу арестованных по тем же обвинениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня правящая партия Никарагуа «Сандинистский фронт национального освобождения» представила законопроект об амнистии лиц, принимавших участие в уличных беспорядках и актах насилия в 2018 году в стране. Цель освобождения задержанных — добиться социальной стабильности и примирения внутри страны.