Вашингтон, 11 июня, 2019, 04:58 — ИА Регнум. У большой белой акулы с атлантического побережья США появился свой микроблог в Twitter, сообщает телеканал Fox News.

Белая акула

Сообщается, что животное было обнаружено у побережья американской Делмарвы, длина акулы составляет более 2,7 метров. Специалисты из исследовательской группы OCEARCH изучают передвижения акулы и для публикаций завели животному собственную страницу в Twitter. Отныне акулу зовут Брансуик, на нее подписаны уже около трехсот человек.

https://twitter.com/BrunswickShark/status/1136376652492095488

В этом блоге публикуются данные о передвижении Брансуика, а также его «переписка» с другими акулами, попавшими в поле зрения OCEARCH и имеющими свои собственные блоги в Twitter.