Каир, 11 июня, 2019, 04:48 — ИА Регнум. Продажа бюста Тутанхамона на аукционе в Великобритании должна быть отменена, заявил египетский МИД, сообщает Xinhua.

Pataki Márta Тутанхамон и его жена Анхесенамон

Отмечается, что, согласно заявлению посольства Египта в Лондоне, Каир потребовал вернуть бюст фараона в Луксор.

Напомним, аукционный дом Christie's (Лондон) собирается пустить с молотка бюст Тутанхамона в следующем месяце. Его оценивают в сумму, превышающую пять миллионов долларов.