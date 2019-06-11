Москва, 11 июня, 2019, 03:50 — ИА Регнум. Об изменениях порядка выезда детей за пределы России с 12 июня сообщили в пресс-службе ФСБ.

Rakoon На границе

Уточняется, что с 12 июня вступает в силу порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего.

Согласно этим правилам, приём и учёт вышеуказанных заявлений будет происходить в подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ на региональном и районном уровнях по месту жительства (или пребывания) одного из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) несовершеннолетнего.

Также заявления будут приниматься дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями РФ по месту постоянного проживания заявителя за пределами страны.

«В связи с этим с 12 июня 2019 г. пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ», — сообщили в пресс-службе.

Таким образом, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего теперь не подаётся в погранслужбу. Его следует направлять в полицию — в подразделения по вопросам миграции территориальных органов. Или в диппредставительства или консульские учреждения.

Добавим, что новый порядок вводится постановлением правительства от 31 мая 2019 г. № 690, отменяющим постановление от 12 мая 2003 г. № 273 «Об утверждении правил подачи заявления о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ».