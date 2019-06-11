Вашингтон, 11 июня, 2019, 03:53 — ИА Регнум. Бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден пропустил предвыборную поездку в штат Айова, сообщает агентство Associated Press.

DonkeyHotey Джозеф Байден. Карикатура

«Меня раскритиковал один из моих соперников, дескать, я не появился на предвыборном мероприятии в Айове, чтобы поговорить пять минут с 19 людьми», — заявил он.

Байден подчеркнул, что пропустил свои предвыборные мероприятия по семейным обстоятельствам — он отмечал выпуск из школы своей внучки Мэйзи и день рождения своей дочери Эшли.

«Да я бы ради этого и чертову инаугурацию пропустил!» — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля бывший вице-президент США Джо Байден официально объявил о намерениях участвовать в президентских выборах в Соединенных Штатах в 2020 году в качестве кандидата. В случае своей победы Байден пообещал отменить введенные действующим американским президентом Дональдом Трампом налоговые льготы для крупного бизнеса.