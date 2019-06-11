Анкара, 11 июня, 2019, 03:16 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не приняли предложение Турции создать рабочую группу по вопросу покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в турецком министерстве обороны.

Mil.ru Пуск ракеты ЗРК С-400

Сообщается, что Анкара предложила Вашингтону создание рабочей группы для того, чтобы уладить возникшие разногласия между странами из-за покупки российских ЗРК С-400. Отмечается, что пока американская сторона не ответила не предложение Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан отправил обращение главе минобороны Турции Хулуси Акару. В обращении Анкаре отводилось время до 31 июля, чтобы отказаться от покупки С-400 у России. В противном случае Соединенные Штаты исключат Турцию из программы американских истребителей пятого поколения F-35.