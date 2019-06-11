Нью-Йорк, США, 11 июня, 2019, 03:03 — ИА Регнум. Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чон Нам, убитый в Малайзии в 2017 году, был информатором ЦРУ, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Ким Чон Нам

Согласно заявлению газеты, между Ким Чон Намом и ЦРУ была «связь». В частности, он поехал в Малайзию для встречи со своим связным из ЦРУ.

«Ряд бывших чиновников США заявляет, что брат (Ким Чен Ына — прим. ИА REGNUM ), проживавший за пределами Северной Кореи в течении долгого времени и не имевший власти в Пхеньяне, вряд ли мог предоставить какую-либо секретную информацию о внутренних делах страны», — заявляет газета.

При этом вышеупомянутые чиновники выразили уверенность, что Ким Чон Нам имел контакты с представителями спецслужб других стран, в частности, со спецслужбами Китая.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чон Нам. По предварительным данным, его отравили нервно-паралитическим газом VX. По подозрениям в убийстве были задержаны две женщины — гражданки Индонезии и Вьетнама. Власти Южной Кореи почти сразу обвинили в убийстве высшее руководство КНДР.