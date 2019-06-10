Вашингтон, 11 июня, 2019, 02:28 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео передал от лица американского президента Дональда Трампа российским гражданам поздравление с Днем России. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой Госдепа США.

禁书 网 Майк Помпео

«От лица президента Трампа и американского народа я поздравляю жителей России по случаю Дня России. В день, когда вы отмечаете почти тридцатилетие с начала конституционных реформ в России, Соединенные Штаты чтят российских граждан, продолжающих продвигать демократические принципы свободы, гражданские права и главенство закона», — говорится в заявлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году российское посольство в США впервые не получило поздравление с праздником. Вашингтон разъяснил, что отныне поздравления не рассылаются диппредставителям, а публикуются на сайте Госдепа США. Однако в 2017 году поздравления действовавшего тогда госсекретаря Рекса Тиллерсона было опубликовано с трехдневным опозданием.

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