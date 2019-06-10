Все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве отправлены в СИЗО
Москва, 11 июня, 2019, 02:18 — ИА Регнум. Все шесть подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева отправлены под арест до 8 августа, сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда (Москва).
Дарья Антонова ИА REGNUM
Следственный изолятор (СИЗО)
Помимо Аловадинзода Михроччона, под арест отправлены Неъмотджон Бобоев, Мирзошавкат Туфалангов, Фируз Сафаров, Сафаров Фаридун и Рустам Аминов.
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Напомним, эти люди, уроженцы Таджикистана, были задержаны по подозрению в убийстве Чуева, которое произошло в ночь на 8 июня на Южнобутовской улице в Москве.