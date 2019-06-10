Сан-Диего, США, 11 июня, 2019, 02:02 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет потерпел крушение в аэропорта американского города Рамона (штат Калифорния), сообщает пресс-служба пожарной охраны округа Сан-Диего на своей странице в Twitter.

Ilsurikat Легкомоторный самолёт

Сообщается, что на место падения самолета оперативно прибыли спасатели. Сам самолет упал на летное поле недалеко от диспетчерской вышки. Как отмечает пресс-служба, все люди, находившиеся на борту воздушного судна, покинули самолет.

Пожара в результате аварии не возникло. В настоящее время неизвестно число людей на борту самолета, а также их состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня легкомоторный самолет разбился на западе Португалии. Он потерпел крушение недалеко от аэродрома города Лейриа. В результате авиапроисшествия погибли два человека.