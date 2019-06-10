Вашингтон, 11 июня, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Американский минюст согласился передать Конгрессу США документы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году, заявил глава юридического комитета палаты представителей американского Конгресса Джеррольд Надлер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По его словам, Минюст США предоставит Конгрессу «самые важные документы» Мюллера, которые помогут выявить, препятствовал ли американский президент Дональд Трамп проведению расследования или нет. Надлер подчеркнул, что документы будут переданы уже «в понедельник». Их изучат члены комитета как от Демократической, так и от Республиканской партии.

Читайте также: Мюллер не нашёл доказательств сговора Трампа с Москвой

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня президент США Дональд Трамп заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер «выставил себя дураком», выступив в начале июня с заявлением о расследовании. При этом Трамп подчеркнул, что не возражает против возможного выступления Мюллера перед Конгрессом США.