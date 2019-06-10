Тегеран, 11 июня, 2019, 01:03 — ИА Регнум. Евросоюз должен проявить твердость и сопротивляться «экономическому терроризму» США против Ирана, заявил иранский президент Хасан Роухани в ходе встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом, сообщает пресс-служба президента Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Роухани

«Мы ждем от Европы проявления твердости и сопротивления экономическому терроризму США против Ирана», — заявил он.

Роухани подчеркнул, что «война» против Тегерана, начатая Вашингтоном год назад, не несет никакой пользы другим странам, а американские санкции не изменят позиции Ирана. Он добавил, что страны Евросоюза не проявили должной реакции на выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как сообщало ИА REGNUM, в свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что соблюдение Ираном СВПД является залогом стабильности на Ближнем и Среднем Востоке. Он добавил, что лидеры стран — членов Евросоюза готовы предпринять все необходимые усилия для сохранения СВПД.