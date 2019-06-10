Вашингтон, 11 июня, 2019, 00:41 — ИА Регнум. Посол США в России Джон Хантсман может до конца 2019 года уйти в отставку и вернуться в Вашингтон, сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на осведомленные источники.

NASA HQ PHOTO Джон Хантсман

По их словам, отставка Хатсмана связана с планами посла выдвинуться на пост губернатора американского штата Юта. Источники подчеркивают, что он всерьез рассматривает планы участия в выборах на пост губернатора. В настоящее время Ханстман изучает свои перспективы участия в выборной гонке. Госдепартамент США на это заявление пока комментариев не дал.

Напомним, Джон Ханстман был назначен на должность посла в России в октябре 2017 года. До этого он работал послом США в Сингапуре (1992−1993 годы) и в Китае (2009−2011 годы). Также Хантсман был губернатором штата Юта с 2005 по 2009 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил о намерениях уйти в отставку с должности главы британской дипмиссии в Москве в 2019 году. Он добавил, что пока рано подводить итоги его деятельности в качестве британского посла в России.