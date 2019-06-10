Вашингтон, 11 июня, 2019, 00:04 — ИА Регнум. Экс-президент США Джеймс Картер отправил действующему главе вашингтонской администрации Дональду Трампу специальное письмо, в котором поделился собственным президентским опытом о торговле с Китаем, сообщает 10 июня Синьхуа со ссылкой на рассказ Картера прихожанам баптистской церкви в Маранате, штат Джорджия.

Commonwealth Club Джеймс Картер

Главной целью ответного звонка Дональда Трампа, по словам 94-летнего Джеймса Картера, было сообщение, что Китай во многом стал опережать США из-за того, что Вашингтон потратил триллионы долларов на войны, в то время как в КНР осуществлялись инвестиции в важные высокотехнологичные проекты, вроде высокоскоростных железных дорог.

Отметим, что именно при Картере США и КНР установили дипломатические отношения, в связи в том числе и с этим экс-президент удостоен первой премии им. Джорджа Буша — старшего за развитие двусторонних отношений США и КНР.