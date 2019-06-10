Вашингтон, 11 июня, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Исследовательская служба Конгресса США (Congressional Research Service) 20 мая 2019 года опубликовала доклад под названием «Последние тенденции по вопросу гибели военнослужащих при исполнении служебных обязанностей».

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В нем говорится, что с 2006 года — через пять лет после начала крупных боевых операций в Афганистане и через три года после вторжения США в Ирак — в общей сложности 16 652 военнослужащих и мобилизованных резервистов погибли во время службы в вооруженных силах США.

73% этих жертв произошли при обстоятельствах, не связанных с войной, ведением боевых действий — 12 116 человек.

27% погибли во время службы в ходе военных операций — главным образом на территории Ирака и Афганистана — в периоды активных боевых действий. Это составляет 4 536 человек. Боевые действия шли более чем 25 странах и местах на море.

Самодельные взрывные устройства (СВУ) стали причиной почти половины (45%) от всех смертей в ВС США в зонах боевых действий.

3,1% смертей в ВС США, 520 человек, приходится на суицид.