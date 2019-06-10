Веллингтон, 10 июня, 2019, 23:57 — ИА Регнум. 10 июня 2019 года премьер-министр Новой Зеландии, ее министр иностранных дел и министр обороны сделали совместное заявление. В июне 2020 года страны выведет всех своих военных из Ирака.

New Zealand Defence Force Новозеландский солдат

В настоящее время в комплексе Таджи в Ираке находится до 95 человек военного персонала Новой Зеландии. Они занимаются подготовкой иракских сил безопасности, в боевых операциях против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не участвуют.

Военный контингент будет сокращаться постепенно. С июля 2019 года останется 75 человек, с января 2020 года — 45 человек.

Новая Зеландия и Австралия совместно проводят подготовку иракских сил безопасности в Таджи с 2015 года рамках межнациональной коалиции по борьбе сИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В этом комплексе с 2015 года прошли подготовку 44 тысячи сотрудников иракских сил безопасности.

Следует заметить, что решение о выводе войск Новой Зеландии объявлено на фоне эскалации напряженности по линии США — Иран. Соединенные Штаты в свою очередь решили направить в Ирак дополнительно 1,5 тысячи своих военных в дополнение к 5−5,5 тысячам, по открытым данным, уже находящимся на территории.