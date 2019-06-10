Пекин, 10 июня, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Крупное наводнение, затронувшее свыше 1,4 млн человек, произошло в восточно-китайской провинции Цзянси, сообщает 10 июня Синьхуа со ссылкой на местные власти, подчеркивая, что 135 тысяч человек в экстренном порядке были эвакуированы.

Michael Mooney Цзянси

Причиной наводнения, по сообщению провинциального департамента по управлению чрезвычайными ситуациями, стали накрывшие регион проливные дожди, которые привели к существенным подтоплениям в девяти городах.

В результате удара стихии пострадали посевы сельскохозяйственных культур на площади в 110,5 тыс. га, а почти на 11 тыс. га они были полностью уничтожены. Разрушены более 700 построек, более 300 сильно повреждены. Прямой экономический ущерб составил 2,65 млрд юаней (около 383 млн долларов).

В пострадавшие города и районы доставлены средства спасения и товары первой необходимости, в том числе продукты питания.