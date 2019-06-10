В Швеции арестован мужчина, обещавший взорвать центральный вокзал в Мальмё
Стокгольм, 10 июня, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Прокуратура Швеции постановила арестовать неизвестного мужчину, задержанного 10 июня за угрозы взорвать центральный вокзал города Мальмё, сообщает 10 июня официальный сайт шведской полиции.
Личность мужчины пока не установлена. Полицейские нашли у него несколько разных удостоверений личности.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня неизвестный мужчина с двумя большими сумками явился на центральный вокзал Мальмё и начал кричать, угрожая посетителям и сотрудникам взрывом и применением оружия.
Полицейские открыли огонь и ранили злоумышленника в ноги. Мужчина был задержан, взрыва не последовало.
По некоторым данным, ни оружия, ни взрывчатки мужчина при себе не имел. Есть предположение, что у него психическое расстройство.
Полицейские с целью обезвредить злоумышленника открыли огонь по его ногам.
Напомним, 7 июня взрыв прогремел в шведском городе Линчёпинг сработало взрывное устройство, от которого пострадало 25 человек.