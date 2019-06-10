Вашингтон, 10 июня, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Государственный департамент США заявил, что Исламская Республика Иран ни при каких обстоятельствах не должна стать ядерной державой. Соответствующее заявление сделал сегодня, 10 июня, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, власти США всегда готовы к переговорам с Ираном, но никогда не допустят того, чтобы Тегеран заполучил ядерное оружие.

«Единственное решение — это новое и лучшее соглашение, которое бы касалось всех аспектов угроз со стороны Ирана», — сказал Ортагус.

Речь идёт о 12 требованиях к Ирану, которые ранее выдвинули власти США. Все эти требования так или иначе касаются блокировки возможности Ирана получить ядерное оружие.

«Эти угрозы изложены в 12 требованиях, которые, как сказали президент Трамп и госсекретарь, мы готовы обсуждать. Иранские лидеры знают, как с нами связаться», — подчеркнул Ортагус.