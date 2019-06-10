Вашингтон, 10 июня, 2019, 23:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп был проинформирован о жёсткой посадке вертолёта на крыше небоскрёба в Нью-Йорке. Об этом он сообщил в своём микроблоге в Twitter.

skeezy Пожар

Глава Белого дома отметил оперативность пожарных и спасательных служб, поблагодарив их за «феноменальную работу». Он также отметил, что администрация президента готова оказать им всё необходимую помощь.

Напомним, ранее сегодня в результате жёсткой посадки вертолёта на крышу высотного здания на Манхеттене погиб один человек. В результате аварии возник пожар, несколько сотен человек были эвакуированы из здания.