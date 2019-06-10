Нью-Йорк, США, 10 июня, 2019, 23:04 — ИА Регнум. В инциденте с вертолётом, упавшим на крышу одного из высотных зданий Манхеттена, нет никаких признаков теракта, заявил 10 июня губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в эфире телеканала CBS.

Cliff Теракт 11 сентября 2001

Кроме того, Куомо посоветовал всем жителям города, страдающим посттравматическим расстройством после теракта 11 сентября, не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

По его словам, в данном случае нет ничего похожего на теракт 11 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня на крышу одного из небоскрёбов Нью-Йорка рухнул вертолёт. Возникший при этом пожар быстро удалось потушить.

Пилот вертолёта погиб.