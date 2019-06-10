Лондон, 10 июня, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Великобритании не угрожает дефолт в случае выхода из Евросоюза без урегулирования долговых обязательств с Брюсселем, 10 июня передает агентство Reuters.

Фунт и евро

«Великобритания, не заплатившая счет в 39 миллиардов фунтов стерлингов, не столкнется с суверенным дефолтом по нашей методологии», — заявил главный аналитик S&P в Великобритании Аарти Сахуджа.

Ранее аналогичное заявление сделал представитель рейтингового агентства Fitch. Тем не менее, агентства отмечают неизбежность резкого снижения рейтингов Великобритании в случае «жесткого» Brexit и неуплаты внешнего долга.

Читайте также: Тори одобрили десять кандидатов на место Терезы Мэй