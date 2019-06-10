Ташкент, 10 июня, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Бронзовые звезды и буквы, из которых были сложены имена городов-героев СССР и героев Великой Отечественной войны были разворованы на Волгоградском мемориальном кладбище (в народе — «Братские могилы») в Ташкенте, сообщает пресс-служба ташкентской городской администрации.

Allan Grey Мемориал воинского кладбища «Скорбящая мать»

«Бронза постепенно разворовывалась начиная с 2005 года и по сей день, и мы постепенно заменяли ее на пластик», — сказал начальник городского управления Гражданского обслуживания Саид Ибрагимов.

По его словам, заменить украденные детали с постаментов было невозможно ввиду отсутствия материала и специалистов по литью.

Ибрагимов заверил, что к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне все пластиковые детали будут заменены на бронзовые.

Волгоградское мемориальное кладбище было образовано в годы Великой Отечественной войны, на этом месте в 1941—1945 годы был фронтовой госпиталь, куда привозили на лечение раненых солдат и офицеров.

По некоторым данным, на кладбище похоронены более 1200 фронтовиков, на их могилах установлены мраморные плиты с именами и годами жизни.

Мемориальный комплекс занимает большую территорию. Широкие ступеньки образуют аллею, по бокам которой стоят мраморные постаменты, на них отмечены города-герои. Аллея ведет к мемориалу воинского кладбища «Скорбящая мать» и вечному огню, а рядом стоят мемориальные стены в честь Героев Советского Союза. После войны на этом кладбище продолжали хоронить героев Советского Союза — уроженцев Узбекистана. На некоторых могилах установлены бронзовые бюсты.