Москва, 10 июня, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Москва — Казань, прервал взлёт в аэропорту «Домодедово» из-за технической неисправности. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Андрей Грук ИА Красная Весна S7

Отмечается, что самолёт набирал скорость на взлётно-посадочной полосе, когда на борту сработал датчик о возможном выключении автомата тяги. Экипаж принял решение остановить самолёт.

Представитель S7 пояснил агентству РБК, что в соответствии со стандартами даже при самом незначительном отказе до достижения скорости в 100 узлов пилоты обязаны прекратить взлёт.

Сообщается, что после инцидента лайнер вернулся на стоянку. Пассажиры рейса были доставлены в Казань резервным бортом.