Астрахань, 10 июня, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Астраханской области Игорь Бабушкин как приоритетные в своей работе задачи обозначил вопросы увеличения межрегиональных и международных водных грузоперевозок, дноуглубления Волго-Каспийского канала и возобновления промысла каспийской кильки.

Astrobl.ru Игорь Бабушкин провёл заседание совета по морской деятельности

Именно эти вопросы поднимались в понедельник, 10 июня, на заседании Совета по морской деятельности при губернаторе Астраханской области.

«Развитие воднотранспортного узла имеет стратегическое значение, — отметил Игорь Бабушкин, — обеспечивает соблюдение экономических и политических интересов России на Каспии».

Перед началом совета, который состоялся в конференц-зале астраханского филиала «Росморпорта», Игорь Бабушкин осмотрел ледокол «Капитан Чечин», а затем на лоцманском судне проследовал по рейду, на котором сейчас на якоре стоят сухогрузы, танкеры и буксиры Прикаспия, которые осуществляют в Астрахани выгрузку, погрузку или оформление документов.

Обеспечение безопасной стоянки судов в акватории — одна из основных функций предприятия. Кроме этого, здесь находится единственный на Каспии морской спасательный координационный центр.

В ходе совещания Игорь Бабушкин подчеркнул, что в настоящее время есть ряд проблем по развитию грузопотоков в регионе. По информации, представленной исполняющим обязанности министра промышленности, транспорта и природных ресурсов области Денисом Афанасьевым, имеющиеся портовые мощности загружены на 15 процентов. По его словам, из-за введенных санкций в отношении Ирана — основного торгового партнера Астраханской области — практически прекратилась транспортировка в эту страну металла из России, в том числе через астраханские порты.

Рост перевалки зерновых сдерживается из-за запрета на ввоз пшеницы, который был введен самим Ираном еще в 2016 году. Сейчас порты начали модернизировать мощности под новые виды грузов. Например, ряд компаний строят терминалы под растительное масло — из-за роста спроса на перевозку этого продукта.

По мнению Дениса Афанасьева, Астраханская область имеет серьезные перспективы развития внутренних водных перевозок.

«Из региона отгружается более одного миллиона тонн сельхозпродукции ежегодно, она поставляется в Москву и регионы Поволжья автотранспортом, в то время как водный транспорт имеет самую низкую стоимость перевозки на дальние расстояния. Таким образом, видится целесообразным «переключение» перевозок на внутренний водный транспорт», — цитирует слова Дениса Афанасьева портал официальной информации Астраханской области.

На совещании также особое внимание уделялось вопросу обеспечения проходных глубин Волго-Каспийского судоходного канала.

«Нам надо четко понимать, какими темпами сегодня идут дноуглубительные работы, какие есть сложности и что с этим необходимо сделать, — сказал исполняющий обязанности губернатора Игорь Бабушкин, — вопрос действительно очень важный, и поэтому, помимо сегодняшнего совещания, мы будем в еженедельном режиме обсуждать результаты дноуглубительных работ».

На заседании совета также была представлена информация Каспийского НИИ рыбного хозяйства о возобновлении килечного промысла, рассматривались вопросы о прохождении маломерных судов и тема развития кадрового потенциала в сфере морских перевозок.

«Достаточно откровенный и открытый получился разговор, — сообщил Игорь Бабушкин после совещания журналистам, — выслушали ряд предложений от представителей бизнеса, заслушали представителей госструктур, наметили конкретные предложения, по которым будем работать, организовывать взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, поставили перед собой определённые цели».

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