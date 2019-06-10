Астрахань, 10 июня, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Астраханской области Игорь Бабушкин как приоритетные в своей работе задачи обозначил вопросы увеличения межрегиональных и международных водных грузоперевозок, дноуглубления Волго-Каспийского канала и возобновления промысла каспийской кильки.

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Игорь Бабушкин провёл заседание совета по морской деятельности

Именно эти вопросы поднимались в понедельник, 10 июня, на заседании Совета по морской деятельности при губернаторе Астраханской области.

«Развитие воднотранспортного узла имеет стратегическое значение, — отметил Игорь Бабушкин, — обеспечивает соблюдение экономических и политических интересов России на Каспии».

Перед началом совета, который состоялся в конференц-зале астраханского филиала «Росморпорта», Игорь Бабушкин осмотрел ледокол «Капитан Чечин», а затем на лоцманском судне проследовал по рейду, на котором сейчас на якоре стоят сухогрузы, танкеры и буксиры Прикаспия, которые осуществляют в Астрахани выгрузку, погрузку или оформление документов.

Обеспечение безопасной стоянки судов в акватории — одна из основных функций предприятия. Кроме этого, здесь находится единственный на Каспии морской спасательный координационный центр.

В ходе совещания Игорь Бабушкин подчеркнул, что в настоящее время есть ряд проблем по развитию грузопотоков в регионе. По информации, представленной исполняющим обязанности министра промышленности, транспорта и природных ресурсов области Денисом Афанасьевым, имеющиеся портовые мощности загружены на 15 процентов. По его словам, из-за введенных санкций в отношении Ирана — основного торгового партнера Астраханской области — практически прекратилась транспортировка в эту страну металла из России, в том числе через астраханские порты.

Рост перевалки зерновых сдерживается из-за запрета на ввоз пшеницы, который был введен самим Ираном еще в 2016 году. Сейчас порты начали модернизировать мощности под новые виды грузов. Например, ряд компаний строят терминалы под растительное масло — из-за роста спроса на перевозку этого продукта.

По мнению Дениса Афанасьева, Астраханская область имеет серьезные перспективы развития внутренних водных перевозок.

«Из региона отгружается более одного миллиона тонн сельхозпродукции ежегодно, она поставляется в Москву и регионы Поволжья автотранспортом, в то время как водный транспорт имеет самую низкую стоимость перевозки на дальние расстояния. Таким образом, видится целесообразным «переключение» перевозок на внутренний водный транспорт», цитирует слова Дениса Афанасьева портал официальной информации Астраханской области.

На совещании также особое внимание уделялось вопросу обеспечения проходных глубин Волго-Каспийского судоходного канала.

«Нам надо четко понимать, какими темпами сегодня идут дноуглубительные работы, какие есть сложности и что с этим необходимо сделать, — сказал исполняющий обязанности губернатора Игорь Бабушкин, — вопрос действительно очень важный, и поэтому, помимо сегодняшнего совещания, мы будем в еженедельном режиме обсуждать результаты дноуглубительных работ».

На заседании совета также была представлена информация Каспийского НИИ рыбного хозяйства о возобновлении килечного промысла, рассматривались вопросы о прохождении маломерных судов и тема развития кадрового потенциала в сфере морских перевозок.

«Достаточно откровенный и открытый получился разговор, — сообщил Игорь Бабушкин после совещания журналистам, — выслушали ряд предложений от представителей бизнеса, заслушали представителей госструктур, наметили конкретные предложения, по которым будем работать, организовывать взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, поставили перед собой определённые цели».

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