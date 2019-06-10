Москва, 10 июня, 2019, 22:21 — ИА Регнум. Потребительская уверенность росcийских граждан в I квартале 2019 года снизилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до — 16 пунктов. Об этом 10 июня пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Согласно исследованию, наибольшее снижение показателя (в 5,5 раза) наблюдается среди молодых людей в возрасте до 30 лет. Ухудшились по сравнению с 2018 годом и настроения граждан в части собственного благополучия.

Индекс потребительской уверенности базируется на опросах граждан и отражает оценку общего состояния экономики населением, а также демонстрирует ожидания граждан относительно изменения своего положения в будущем.

Эксперты отмечают, что наибольшее влияние на ожидания населения России в последнее время оказали пенсионная реформа и налоговые изменения, сказались также подорожание кредитов и ослабление курса рубля.