Лондон, 10 июня, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Консервативная партия Великобритании официально приняла десять кандидатов на пост премьер-министра после отставки Терезы Мэй, 10 июня передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон и Тереза Мэй

Ведущим кандидатом считается экс-глава британского МИДа Борис Джонсон. На пост также претендует сменивший его на посту министра иностранных дел Джереми Хант.

Также баллотируются экс-министры Доминик Рааб, Андреа Лидсом и Эстер Маквей, действующие министры Майкл Гоув, Мэтт Хэнкок, Саджид Джавид и Рори Стюарт, а также законодатель Марк Харпер.

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