Тула, 10 июня, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Петербургский международный экономический форум отгремел, а соглашения и обязательства остались и будут работать на российские регионы в долгосрочной перспективе. Если, конечно, поступить не как в известном мультфильме «И так сойдет…», а поэтапно решать ту или иную проблему, возникшую на пути воплощения проекта в жизнь. С этой идеей уже не первый год на ПМЭФ приезжает Тульская область во главе с губернатором Алексеем Дюминым. И надо признать, оказывается в лидерах по многим параметрам.

Tularegion.ru Алексей Дюмин презентовал завод «Haval» Владимиру Путину и Си Цзиньпину

«Иногда надоедаем»

Два дня активных подписаний соглашений о сотрудничестве с крупными игроками нефтяного, металлургического, химического, сельскохозяйственного и других российских рынков. За последние четыре года Тульская область привлекла полтриллиона рублей инвестиций и вошла в десятку лучших регионов страны по инвестклимату, заняв шестое место. Впереди только Москва, Татария, Тюменская и Калужская области, Санкт-Петербург.

В Тульской области давно гордятся показателями привлечения денег в регион и стабильно занимаются этим вопросом. Дюмин на пленарном заседании форума признался, что область «иногда надоедает [федеральным министрам и зампредседателя правительства РФ Виталию Мутко — прим.ред.], но понимает, что, может быть, через три-четыре года результата не будет, однако воплощается огромный задел, который будет приносить деньги через пять-семь лет».

«Те люди, которые приходят в наш регион и вкладывают деньги, — становятся жителями нашей области. Есть такое понятие, как обратная связь от жителей и решение их проблем. Так вот их проблемы — это наши проблемы. Мы не разделяем вопросы, которые должно делать правительство и которые должен делать бизнес. Это командная работа», — сказал тульский губернатор.

В этот момент стоит упомянуть о первой глобальной перестановке в тульском правительстве в преддверии поездки на ПМЭФ. Алексей Дюмин впервые с 2016 года принял решение об усилении команды. Кадровые и структурные изменения коснулись и социальной, и экономической сферы. Губернатор тогда оговорился, что он ждет от обновленной команды достижения задач, поставленных перед регионом в рамках национальных проектов. И тут есть один, казалось бы, не лежащий на поверхности момент, — инвестиционная политика, в частности промышленный и спортивный блоки, как нельзя кстати пришлись к петербургскому форуму. В подтверждение тому — подписание соглашений с «Норникелем» о строительстве спортивных объектов (национальный проект «Демография») и развитие промышленности. К последнему можно отнести массу документов с автографом Дюмина, вторыми и третьими лицами. Но самым «крупным уловом» для Тульской области стало сотрудничество с Китайской Народной Республикой.

Стратегическое направление и сдержанные обещания

С партнерами из Поднебесной Тульская область подписала два крупнейших соглашения на ПМЭФ-2019. Первое стало продолжением строительства второй очереди завода Haval — 20 млрд рублей инвестиций в регион и расширение мощностей производства до 150 тысяч автомобилей в год. Очевидная выгода для обеих сторон. К тому же, конечным благополучателем будет туляк и житель области: для них 1500 рабочих мест, и комфортный кроссовер, и рост экономики субъекта, что отразится не только на автомобилестроительном рынке.

Представители Китая готовы также вложиться в проект «Строительство комплекса по производству аммиака мощностью 525 000 т/год и карбамида мощностью 700 000 т/год». Компания China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd инвестирует 40 млрд рублей и обеспечит работой 380 человек вместе с уже прославленным лидером химической промышленности «Щекиноазот».

По мнению руководителя отдела экономических исследований «Института региональной экспертизы» кандидата экономических наук Михаила Белого, Тульская область в этом плане удачно «встроилась» в российско-китайское сотрудничество.

«Собственно, именно об этом говорит и глава региона Алексей Дюмин. Россия и Китай действительно выходят на новый уровень сотрудничества. Для нашей страны в условиях усиления давления со стороны Запада это стратегическое направление. Тульская область сегодня успешно встроена в этот процесс. В частности, в регионе открылся первый на территории России крупнейший китайский автозавод. Не стоит также забывать и о крупнейшем инвестпроекте на «Щекиноазоте», — считает эксперт. — Я полагаю, что сегодня эти результаты — ключевые, которые являются надежной основой для дальнейшего успешного развития региона».

Также эксперт отметил четкий мониторинг со стороны тульского правительства и понимание приоритетов развития не только своей территории, но и всей страны.

«Петербургский экономический форум лишь стал свидетельством того, что Тульская область движется верным курсом, а заключенные в рамках мероприятия соглашения — не рекламные проекты, а подтверждение длительной и кропотливой работы», — говорит Михаил Белый.

В итоге экономическое взаимодействие российских и китайских компаний стало центральной темой работы тульской делегации на форуме, что, по словам руководителя отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгения Крылова неудивительно, учитывая рост товарооборота почти на треть в прошлом году.

«Особый позитивный настрой и интенсивную работоспособность задала презентация в Кремле автомобильного завода Haval накануне. Алексей Дюмин в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина смотрелся уверенно и органично», — говорит эксперт.

Тульский лидер рассказал об этапах строительства значимого предприятия для обеих сторон, а после невзначай обратился к Путину с фразой «Я держу своё обещание». Здесь Алексей Дюмин в очередной раз дал понять, что подходит к вопросам инвестиций со свойственной ему военной дотошностью и исполнительностью.

«Системная работа с китайскими инвесторами помогла не только реализовать масштабный проект на территории области, но и обеспечить их присутствие в других отраслях — химической, обрабатывающей промышленности, — говорит эксперт. — Тульская область из года в год поступательно улучшает результаты работы на ПМЭФ, активно подбираясь к заветной цифре в 100 млрд рублей инвестиций, по которым заключены договоры и контракты».

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Начиная с 2016 года, тульский «инвестопад» набирает силу. На ПМЭФ это более выражено. По мнению ведущего аналитика «Института региональной экспертизы» Николая Евдокимова, для регионов России форум — важное событие, позволяющее выйти на решение тех вопросов социально-экономического развития, которые стоят наиболее остро.

«Соответственно выполнение тех соглашений, которые подписывается на ПМЭФ это и вопрос социально-экономического развития и важный имиджевый фактор для региона, — объясняет эксперт. — Поэтому Тульская область, как субъект с высоким уровнем организации управления, уделяет этому ключевое значение, все договоренности, заключенные в рамках этого форума полностью выполняются».

После Путина и Орешкина. Показательно

На ПМЭФ показательно и то, в какой, так сказать, «тусовке» находится лидер субъекта РФ. Тульский губернатор был замечен в обществе мэра Москвы Сергея Собянина и президента (между прочим, второго в стране после Владимира Путина, конечно) Рустама Минниханова. Тот факт, что эти три руководителя субъектов входят в состав «высшей политической элиты», неоднократно отмечали политологи. Совместное пребывание и кулуарные беседы на форуме — лишнее тому подтверждение.

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Практически безостановочные подписания соглашений позволили Алексею Дюмину быть на слуху. Эксперт Евгений Крылов говорит о том, что лидер тульской делегации на ПМЭФ вошел в топ-3 упоминаемых персон в СМИ после главы государства Владимира Путина и министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

«Это произошло благодаря его активным встречам с инвесторами и анонсированию новых инициатив — создания кластера производства нефтегазового оборудования, завоевания белевской пастилой китайского рынка на 6 млрд рублей, появления нового парка аттракционов, — подчеркнул Крылов. — Дюмин в очередной раз продемонстрировал федеральным элитам и зарубежным партнерам свой высокий управленческий потенциал и эффективность работы на благо Тульской области».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент Путин на ПМЭФ-2018 назвал Тульскую область в качестве наиболее привлекательным в инвестиционном плане регионом. Это, по мнению политологов, позволило губернатору Дюмину эффективнее лоббировать экономический потенциал региона на федеральном уровне.

Напомним, что в прошлом году в рамках форума Тульская область подписала 19 соглашений на общую сумму 88 млрд рублей. В 2019 году предварительная сумма соглашений превысила 100 млрд.

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