Ростов-на-Дону, 10 июня, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Вот уже больше месяца жители Ростова-на-Дону изучают правила закаливания или вынужденно греют воду в кастрюлях и вёдрах. Постоянными «завтраками» кормят коммунальщики, начавшие плановые работы, но не завершившие их в срок.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев, губернатор Ростовской области

«Часть ростовчан остаются без горячей воды — это безобразие! Когда технические работы не укладываются в нормативные сроки, за это кто-то должен ответить. «Лукойл» обязательно должен провести перерасчёт за неподанную горячую воду, вернуть деньги людям и извиниться», — написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Twitter.

Стоит отметить, что на ситуацию в городе-миллионнике повлиять в настоящее время может разве что донской глава. Правда, пока неизвестно, как отреагирует «Лукойл» на пост губернатора в микроблоге.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля текущего года областной центр остался без главы администрации. Виталий Кушнарёв покинул свой пост досрочно. Исполняет обязанности сити-менеджера Алексей Логвиненко.