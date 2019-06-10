Москва, 10 июня, 2019, 21:19 — ИА Регнум. Срыв договорённостей о разведении сил и средств в Станице Луганской в Донбассе в очередной раз свидетельствует о нежелании Киева выполнять свои обязательства по Минским соглашениям. Об этом говорится в комментарии, распространённом 10 июня пресс-службой МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

На минувшей неделе участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе достигли договорённости о разведении сил в районе Станицы Луганской 10 июня с последующим подписанием 19 июня нового соглашения о прекращении огня.

Однако, как отмечают в российском ведомстве, эти планы были сорваны Украиной из-за зафиксированного СММ ОБСЕ «подрыва» в зоне безопасности.

«То, что до недавнего времени ОБСЕ свыше 50 раз фиксировала соблюдение необходимого для отвода войск семидневного режима тишины, никого на Украине не волновало», — говорится в сообщении.

Таким образом, констатируют в МИД, призыв главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кучмы, ранее поддержавшего начало разведения сил в Станице Луганской, «так и остался всего лишь благим пожеланием».

«Налицо очередное проявление нежелания Киева выполнять собственные обязательства по Минским договорённостям, в том числе согласованным на «нормандском саммите» в Берлине в октябре 2016 года», — подчёркивают в МИД.

В Москве выражают надежду, что новые власти в Киеве, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны, не будут, как предыдущий президент Пётр Порошенко, «искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, а найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе».