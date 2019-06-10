Грозный, 10 июня, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Сопредседатель ОНФ, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева и ректор Чеченского государственного университета Заурбек Саидов подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет о создании военно-исторического лингвистического центра.

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Специалисты центра и студенты-добровольцы исторического факультета и факультета иностранных языков будут работать с документами о событиях Великой Отечественной войны на Кавказе из германских архивов.

В том числе в рамках проекта «Без срока давности» специалисты и волонтеры центра переведут источники, проливающие свет на преступления нацистов на оккупированной территории.

«Поисковое сообщество сильно там и тогда, когда есть как молодое поколение, заинтересованное в восстановлении исторических событий, так и опытные коллеги. Здесь, в ЧГУ, все сложилось. В республике богатые военные традиции. Среди защитников моего родного города, защитников Сталинграда, было много уроженцев вашей республики. Такой лингвистический центр принесет пользу поисковикам. Для студентов это будет оттачивание профессионального навыка, а для нас — большая помощь», — рассказала о планах работы центра Елена Цунаева.

Куратором центра станет руководитель Чеченского регионального отделения «Поискового движения России», член общественной палаты Республики Иса Сардалов. Он более 10 лет занимается установлением судеб солдат, призванных на Великую Отечественную войну из Чечено-Ингушской АССР, восстанавливает обстоятельства боев в районе Моздока, Малгобека, станицы Ищерской, на территории Наурского района.

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