Москва, 10 июня, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора 10 июня обсудили вопросы российско-эмиратского сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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В частности, стороны обсудили реализацию Декларации о стратегическом партнёрстве между Россией и ОАЭ, которая была подписана по итогам переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в июне 2018 года в Москве.

В документе в числе прочего идёт речь о намерениях Москвы и Абу-Даби координировать усилия в борьбе с терроризмом, а также сотрудничать в нефтегазовой отрасли.

Сообщается, что в ходе беседы была дана «положительная оценка совместной работе по развитию связей в различных областях».

Кроме этого, стороны обменялись мнениями по ситуации в Персидском заливе. Лидеры отметили важность сохранения стабильности и безопасности в этом регионе и договорились о продолжении личных контактов.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.