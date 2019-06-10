Баку, 10 июня, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Итоги совместных турецко-азербайджанских военных манёвров «Нерушимое братство — 2019» высоко оценены главами военных ведомств двух стран Хулуси Акаром и Закиром Гасановым, указано в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, опубликованном 10 июня.

Mod.gov.az Визит Хулуси Акара в Азербайджан

Кроме того, Закир Гасанов в ходе переговоров с Хулуси Акаром заявил, что военное, техническое и образовательное сотрудничество военных Азербайджана с Турцией «является основным фактором обеспечения стабильности в регионе».

«Стороны, высоко оценив результаты, достигнутые в ходе совместных азербайджано-турецких тактических учений «Нерушимое братство — 2019» с боевой стрельбой, отметили важность проведения подобных учений», — указано в сообщении.

В учениях, проходивших с 7 июня в Нахичеванской автономной республике Азербайджана, были задействованы почти пять тыс. военных, свыше 200 единиц бронетехники, 180 единиц артиллерийских систем различного типа, самолёты, вертолёты и беспилотники.

Совместные турецко-азербайджанские военные учения «Нерушимое братство — 2019» закончатся 11 июня. Манёвры проводятся в соответствии с «Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией».