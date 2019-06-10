Чудово, Новгородская область, 10 июня, 2019, 20:07 — ИА Регнум. В одну из больниц Новгородской области 9 июня после падения из окна был госпитализирован годовалый мальчик с травмами головы и грудной клетки. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, инцидент произошёл 9 июня утром в городе Чудово.

JESHOOTS.COM Ребёнок

«По предварительной информации, мальчик был дома с матерью. Оставшийся без присмотра ребёнок забрался на диван, с него — на подоконник, а затем выпал из окна второго этажа», — сообщили в ведомстве.

По данному факту проводится доследственная проверка, которая проанализирует причины и условия, способствовавшие несчастному случаю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области в посёлке Струги Красные из окна второго этажа 8 июня выпала полуторагодовалая девочка. От полученных травм ребёнок скончался.