Сент-Луис, США, 10 июня, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Один малолетний ребенок погиб, еще один получил тяжёлое ранение в результате стрельбы, устроенной неизвестными на улице американского города Сент-Луис, сообщает 10 июня газета St. Louis Post-Dispatch со ссылкой на информацию местной полиции.

Geoffrey Fairchild Стрельба

По предварительным данным, вечером 9 июня по группе детей и взрослых неизвестные открыли огонь из проезжавшей мимо белой легковой машины.

В больнице умерла от огнестрельных ранений трёхлетняя девочка, ещё один ребёнок шестилетнего возраста остаётся в тяжелом состоянии.

Местная полиция выясняет причины и подробности происшествия, идёт поиск злоумышленников.