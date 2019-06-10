Бамако, 10 июня, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Согласно официальному заявлению властей Мали, число погибших в результате резни в деревне догонов в центральной части страны составило 95 человек, 10 июня передает агентство Associated Press.

Мали

По сообщению представителя министерства внутренней безопасности Мали Амаду Сангхо, после атаки на деревню догонов Сабане еще 19 человек числятся пропавшими без вести. Также нападавшими были сожжены дома и уничтожен домашний скот.

Ополчение догонов подозревается в нападении на деревню племени фульбе в марте, в результате которого погибли не менее 157 человек.

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