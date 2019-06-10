Москва, 10 июня, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Вторник и среда, 11 и 12 июня, станут самыми жаркими днями текущей недели в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

По прогнозам синоптиков, во вторник столбики термометров поднимутся до 30 градусов, осадков в этот день не предвидится.

Температура воздуха в среду также составит 30 градусов, при этом ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

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В четверг, 13 июня, в столице станет прохладнее — до 25 градусов. Сохранится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Также дождливо и облачно будет в пятницу, температура воздуха составит 22−27 градусов.

В субботу, 15 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура составит 20−25 градусов.