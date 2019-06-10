* ИГ — запрещённая в России организация

Пальмира, Сирия, 10 июня, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Подразделения сирийской правительственной армии отразили две атаки боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Пальмиры, сообщает 10 июня сирийский гостелеканал Syria TV.

Александр Горбаруков REGNUM Террористы

По информации телеканала, джихадисты предприняли нападение на два армейских поста восточнее города Пальмира. Боестолкновения произошли в районе станции Т3.

Телеканал утверждает, что боевики понесли потери в живой силе и технике, однако точных данных пока нет.

Напомним, после концентрации наиболее боеспособных частей сирийской армии на севере провинции Хама незаконные вооруженные формирования активизировали нападения на населённые пункты и армейские посты в других районах страны.