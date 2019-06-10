Кострома, 10 июня, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Руководитель Костромской области Сергей Ситников вошел в десятку самых скромных губернаторов страны. Такие данные содержатся в рейтинге центра социальных инноваций «Черный куб».

Adm44.ru Сергей Ситников

За 2018 год меньше всех заработал глава Хакасии Валентин Коновалов (607 382 рубля). Наибольший годовой доход у врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера (более 234 миллионов рублей).

«Губернатор Костромской области Сергей Ситников по итогам 2018 года заработал 2,2 млн рублей, что на 100 тыс. рублей больше уровня 2017 года. Собственной жилплощади у главы региона нет, но есть гараж, автомобиль Toyota LC 150, лодка «Сарепта» и прицеп для перевозки водной техники. Супруга Сергея Ситникова заработала 1,1 млн рублей, в ее собственности — квартира площадью 105 кв. м», — ранее сообщало ИА REGNUM.

Данные рейтинга основаны на сведениях, содержащихся в декларациях о доходах, предоставленных чиновниками.

«Чёрный куб» — крупнейший на Дальнем Востоке центр анализа социально-политических процессов и изучения общественного мнения, созданный в 2013 году. Руководитель — Юрий Коломейцев.

Читайте также: Доходы губернаторов ЦФО: у кого десятки миллионов, у кого — личная часовня