Санкт-Петербург, 10 июня, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Накануне и в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), с 4 по 8 июня 2019 года, петербургский аэропорт «Пулково» обслужил 912 рейсов воздушных судов деловой авиации. Это на 9% больше, чем в период проведения ПМЭФ-2018, сообщили 10 июня в управляющей компании аэропорта.

Деловой человек в «Пулково»

Взлетно-посадочные операции бизнес-джетов составили более четверти от всех рейсов, обслуженных в эти дни в «Пулково». Наибольшее число рейсов, связанных с ПМЭФ-2019, — 252 взлета/посадки — пришлось на заключительный день форума, 8 июня.

Как сообщали СМИ, вечером 7 июня в аэропорту «Пулково» рейс на Симферополь авиакомпании «Россия» смог вылететь по назначению с почти трехчасовой задержкой. Пассажиры выражали возмущение этим фактом в соцсетях, связывая его с тем, что первым делом дают добро на вылет VIP-участникам ПМЭФ. При этом люди находились в самолете. На летное поле даже пришлось вызвать скорую помощь: кому-то из пассажиров стало дурно от духоты в салоне.

«В авиакомпании «Россия» сообщили, что ответственность за задержку лежит на Пулково — аэропорт отдал предпочтение иностранным делегациям, которые покидали Петербургский международный экономический форум», — отмечала «Фонтанка».

Тем временем другие пассажиры аэропорта фиксировали не столь значимых и богатых участников экономического форума, которые вместе со всеми вынуждены были дожидаться вылета своих рейсов, коротая время на сиденьях в залах ожидания аэропорта. Одного из них в ночь на 8 июня сфотографировал корреспондент ИА REGNUM.