Вашингтон, 10 июня, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США Джон Керри отказался от намерений выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, передаёт 10 июня Sky News.

Ryan Rowley Джон Керри

Как сообщил Керри журналистам, отказаться от политической борьбы он решил после того, как о своём желании баллотироваться на президентский пост заявил бывший вице-президент Джозеф Байден.

Керри назвал Байдена своим другом и выразил надежду, что тот сможет одержать победу на выборах и «направит страну на верный курс».

Напомним, Джон Керри занимал должность госсекретаря США при администрации президента Барака Обамы в период с февраля 2013 года по январь 2017 года.

В 2004 году Керри уже баллотировался в президенты США от Демократической партии, но уступил тогда с разницей почти в 3% голосов кандидату-республиканцу Джорджу Бушу — младшему, выдвигавшемуся на второй срок.

Осенью 2018 года Джон Керри не исключил своего участия в следующих выборах главы государства. При этом действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что не видит в нём серьёзного конкурента в президентской гонке.