Грозный, 10 июня, 2019, 18:39 — ИА Регнум. В Чечне получил условно-досрочное освобождение руководитель местного отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев. Согласно решению Шалинского районного суда, его пребывание в Аргунской колонии-поселении закончено. Это решение прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По его словам, оно вполне оправдано, поскольку осужденный за хранение наркотиков уже осознал свое правонарушение. Суд изучил все обстоятельства и принял объективное решение, отметил чеченский лидер.

«Приветствую этот решение. Я всегда выступаю за то, чтобы наказание преследовало цель воспитания и исправления человека. Если содеянное любым гражданином по закону подпадает под статью, связанную с ограничением свободы, это наказание должно служить инструментом исправления и возвращения человека на свободу, способным быть полезным семье и обществу, а не превращать его в рецидивиста», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

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Напомним, правозащитник Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января 2018 года. В его автомобиле был найден пакет с марихуаной. Против Титиева возбудили уголовное дело о хранении наркотиков в особо крупных размерах. Однако своей вины задержанный не признал, уверяя, что наркотики ему подбросили.

Арест правозащитника вызвал возмущение на Западе. В защиту Титиева выступили в том числе представитель Госдепартамента США Хезер Науэртт и комиссар Совета Европы по правам человека Нил Мужниекс.

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