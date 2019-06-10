Кадыров прокомментировал решение об условно-досрочном освобождении Титиева
Грозный, 10 июня, 2019, 18:39 — ИА Регнум. В Чечне получил условно-досрочное освобождение руководитель местного отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев. Согласно решению Шалинского районного суда, его пребывание в Аргунской колонии-поселении закончено. Это решение прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, оно вполне оправдано, поскольку осужденный за хранение наркотиков уже осознал свое правонарушение. Суд изучил все обстоятельства и принял объективное решение, отметил чеченский лидер.
«Приветствую этот решение. Я всегда выступаю за то, чтобы наказание преследовало цель воспитания и исправления человека. Если содеянное любым гражданином по закону подпадает под статью, связанную с ограничением свободы, это наказание должно служить инструментом исправления и возвращения человека на свободу, способным быть полезным семье и обществу, а не превращать его в рецидивиста», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
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Напомним, правозащитник Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января 2018 года. В его автомобиле был найден пакет с марихуаной. Против Титиева возбудили уголовное дело о хранении наркотиков в особо крупных размерах. Однако своей вины задержанный не признал, уверяя, что наркотики ему подбросили.
Арест правозащитника вызвал возмущение на Западе. В защиту Титиева выступили в том числе представитель Госдепартамента США Хезер Науэртт и комиссар Совета Европы по правам человека Нил Мужниекс.
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