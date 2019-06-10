Москва, 10 июня, 2019, 18:22 — ИА Регнум. В минувшие выходные состоялся запуск регионального этапа крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». В нем приняли участие 692 специалиста в области программирования, дизайна и управления проектами из Владивостока, Санкт-Петербурга, Томска, Воронежа и Ростова-на-Дону. По итогам первой волны хакатонов в финал отобрано 82 лучшие команды.

Цифровойпрорыв.рф В первой волне хакатонов конкурса «Цифровой прорыв» приняло участие 692 человека

«Формат хакатона сегодня очень популярен во всем мире и в нашей стране, однако такого масштабного конкурса, как «Цифровой прорыв» ранее в России не проводилось — заявки на участие в нем подали свыше 60 000 человек. В эти выходные был дан старт региональному этапу, который прошел в пяти городах: Владивостоке, Санкт-Петербурге, Томске, Воронеже и что для меня особенно приятно, в моем родном городе — Ростове-на-Дону. Все хакатоны оказались по-своему уникальными. Владивосток был первым городом, принявшим очный этап. Санкт-Петербург установил рекорд по количеству участников — их было более 300. А в Ростове-на-Дону мы собрали самое большое экспертное жюри первой волны. Хочу поблагодарить всех конкурсантов и пожелать дальнейших успехов командам, вышедшим в финал соревнований», — сообщил журналистам Антон Сериков, руководитель по связям со стратегическими партнерами АНО «Россия — страна возможностей».

Задания для участников определялись стратегическими направлениями внутренней политики страны. На хакатоне им предложили разработать прототипы цифровых продуктов для здравоохранения, образовании и науки, государственного управления, транспорта и логистики, а также ЖКХ и городской среды.

«Мы успешно запустили первую волну региональных соревнований. Несмотря на то, что среди команд было много новичков, незнакомых с форматом хакатона, выбрать лучших было очень сложно. За 36 часов им удалось не просто представить концепцию проекта, но и воплотить в жизнь первый работоспособный прототип. Что интересно, многие участники — самоучки, и пришли в профессию из диаметрально противоположных сфер: таможенного дела, спорта, звукорежиссуры, образования», — отметил Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

Первые дни регионального этапа принесли сразу несколько перспективных проектов. За 36 часов непрерывной работы участники представили на суд жюри первые прототипы цифровых решений, которые решают проблемы дистанционной подачи документов в высшие учебные заведения, чат-бота для открытой коммуникации власти и жителей по вопросам жилищно-коммунальных услуг, приложения для контроля режима приема лекарств или физической активности.

«Разработанный нами проект на основе чат-бота призван помочь людям, которые по тем или иным причинам не получают медицинскую помощь после тяжелых болезней. Наше приложение позволяет волонтёрским организациям, добровольцам и всем неравнодушным участвовать в поддержке этих людей. Кроме того, сервис будет использоваться еще и как благотворительный фонд. 36 часов хакатона были для нас очень напряженными, но мы получили заряд эмоций и сильную мотивацию продолжать развиваться в этом направлении. От финала ждем только победы», — рассказал Егор Грива, капитан команды ETIKON.

Финал конкурса состоится в сентябре 2019 года. В нем примут участие команды-финалисты регионального этапа, который пройдет в 40 городах. Вторую волну хакатонов, которая пройдет 15−16 июня примут Якутск, Пермь, Великий Новгород, Казань и Симферополь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв», являющийся одним из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», стартовал 3 апреля.

Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявок из всех регионов России.

В конце мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, к которому были допущены 37 566 зарегистрированных участников. Конкурсанты подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ. 19 203 человек приняли участие в дистанционном этапе конкурса.

Очные мероприятия конкурса проводятся с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний, как «Росатом», «Mail.ru Group», «Мегафон», «МТС».

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