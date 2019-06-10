Кемерово, 10 июня, 2019, 12:08 — ИА Регнум. В Кемерове подведены итоги экологической акции по сбору макулатуры «Бумажный бум», инициаторами которой выступили Сибирская генерирующая компания (СГК) и экологическое объединение «Зелёная дружина». Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, в акции приняли участие 17 предприятий из 6 городов региона, входящих в состав Совета работающей молодёжи Кузбасса, — крупные угледобывающие компании, угольные разрезы, предприятия газовой отрасли, металлургии, электростанции и теплосетевые компании СГК. «Бумажный бум» стартовал в феврале и продлился до начала июня. За это время его участникам удалось собрать и сдать на переработку почти 30 тонн бумажных отходов.

Служба по связям с общественностью СГК Участники экологической акции СГК сдали в переработку 30 т бумажных отходов

Итоги акции подвели в музее-заповеднике «Красная Горка». В мероприятии принял участие депутат Государственной думы РФ, член комитета по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин.

«Тема сбора и повторного использования отходов — одна из ключевых в сфере экологии. К сожалению, процент переработки отходов, в том числе — макулатуры, сегодня крайне мал. Такие акции, как «Бумажный бум», во-первых, вносят реальный вклад в экологию. Ведь переработка тонны макулатуры спасает от вырубки 14 деревьев. А во-вторых, привлекают внимание к этому важному вопросу, — отметил парламентарий. — Выражаю благодарность всем участникам и организаторам акции. Надеемся, что в следующем году «Бумажный бум» в Кузбассе будет еще масштабнее».

Всем участникам акции от СГК были вручены благодарности и памятные призы. А победителю «Бумажного бума», компании «СУЭК-Кузбасс», сдавшей 9,5 тонн макулатуры, — специальный кубок. Также в тройку лидеров вошли компании «РУСАЛ Новокузнецк» и «Кузбассразрезуголь», сдавшие 6 тонн и 5,5 тонн соответственно.

Завершилось торжество символично: участники акции посадили на территории музея-заповедника «Красная Горка» саженцы кедра в честь тех десятков деревьев, которые им удалось спасти.

После этого представители компаний-участников акции побывали с экскурсией на Кемеровской ГРЭС. Гости узнали, как вырабатываются тепло‑ и электроэнергия, побывали в нескольких производственных подразделениях станции. Особое внимание во время экскурсии было уделено работе экологического оборудования — современных электрофильтров, установленных на котлоагрегатах ГРЭС.