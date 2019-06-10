Кемерово, 10 июня, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) полностью завершила первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей в г. Кемерово, которые проводились в нескольких районах города с 27 мая по 9 июня включительно с временным отключением горячего водоснабжения. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, на двое суток раньше намеченного срока испытания завершились в Центральном и Ленинском районе, поэтому горячая вода жителям этих районов начала подаваться ещё в минувшую пятницу, 7 июня.

Служба по связям с общественностью СГК В Кемерове завершён первый этап испытаний тепловых сетей

До конца сегодняшнего дня, 10 июня, горячее водоснабжение будет восстановлено в Рудничном и Заводском районах города. Заполнять магистральные трубопроводы энергетики начали в выходные. В воскресение, 9 июня, тепловые сети были поставлены на циркуляцию, чтобы максимально сократить время на подачу горячей воды в дома жителей этих районов.

Насколько оперативно в домах появится горячая вода, зависит в том числе от управляющих компаний. Поэтому, если в некоторых домах из крана течёт горячая вода, а в других — нет, то в первую очередь нужно обратиться в свою управляющую организацию.

В процессе испытаний на прочность трубопроводов энергетики выявили в общей сложности 155 различных повреждений, из них устранено уже 104. Фактически в день ремонтные бригады СГК ликвидировали до 14 повреждений, чтобы своевременно подать горячую воду и обеспечить надёжность эксплуатации трубопроводов в зимний период. Оставшиеся повреждения будут устранены в ближайшие дни.

Второй этап испытаний теплосетей города с отключением горячего водоснабжения будет проходить с 17 по 30 июня включительно.

Подробный график проведения испытаний тепловых сетей СГК с указанием сроков отключения горячей воды представлен на интерактивной карте/